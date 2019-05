25 junge Talente aus dem Bezirk proben für ihre Mitwirkung an den „Schlossfestspielen Piber“. Das Stück "Lumpazivagabundus" feiert am 10. Juli Premiere.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Gymnasium in Köflach fand die erste Musikprobe für die Schlossfestspiele 2019 statt © Rainer Brinskelle

Am 10. Juli feiern die Schlossfestspiele Piber mit ihrem heurigen Stück „Lumpazivagabundus“ Premiere. „Anfang dieser Woche haben wir mit den Proben in Graz begonnen“, erzählt Regisseur Alfred Haidacher. Mitte Mai werden die Schauspieler dann erstmals auf der Bühne im Arkadenhof von Schloss Piber am Stück arbeiten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.