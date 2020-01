Sänger, Moderator und Stimmungskanone Daniel Düsenflitz feiert Flachau-Jubiläum und tritt in diesem Winter auch fix in Söll in Tirol auf.

Bei der Aprés-Skiparty in Leiben sorgte Daniel Düsenflitz für Stimmung © KK

Unzählige Skifahrer animiniert der Weststeirer Daniel Düsenflitz in der Wintersaison jeden Donnerstag in der Skibar „Dampfkessel“ im Skigebiet Snowspace Salzburg zum Tanzen, Singen und Feiern. „Weil ich heuer zum fünften Mal in Flachau engagiert bin, mache ich meinen Fans ein Geschenk“, sagt der aus Ligist stammende Entertainer. Mit einer Fanreise am 7. März zu seinem Auftritt in Flachau will der Weststeirer seinen „Anhängern etwas zurückgeben“.