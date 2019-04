Daniel Düsenflitz"Düsi" flitzt von einem Auftritt zum nächsten

Facebook

Unter anderem stand Daniel Düsenflitz bei der Schlagergala in Hartberg mit den Draufgängern auf der Bühne © Hansjörg Kral

Tausende Schlagerfans aus Nah und Fern pilgerten vergangenes Wochenende zur großen Schlagergala nach Hartberg. Dort gaben sich Schlagerstars wie Monika Martin, Bernhard Brink, Nino de Angelo, Nik P. und „Die jungen Zillertaler“ die Klinke – oder viel mehr das Mikrofon – in die Hand. Sie alle hörten an diesem Abend wieder auf das Kommando des jungen Ligisters Daniel Müller alias Daniel Düsenflitz. Zum bereits dritten Mal in Folge führte der Sänger und Moderator durchs Programm.

