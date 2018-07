Facebook

Sänger Daniel Düsenflitz (links) und Produzent Dominik Hemmer freuen sich über Platz eins in den iTunes-Charts © Rainer Brinskelle

Das neueste Lied vom Ligister Sänger Daniel Müller alias Daniel Düsenflitz schlägt in der Musikbranche voll ein. Mit der Nummer „Sommer unseres Lebens“ ist dem Weststeirer gemeinsam mit dem Voitsberger Produzenten Dominik Hemmer ein voller Erfolg gelungen. In den offiziellen Schlager-Charts von iTunes, der Online-Musik-Plattform von Apple, liegt der Sommerhit bereits seit der Veröffentlichung am vergangenen Freitag durchgängig auf Platz eins.

