Das neue Lagerhaus-Zentrum am ehemaligen ÖDK-Gelände wird einer der modernsten Standorte des Lagerhause Graz Land © Lagerhaus

Buchstäblich kein Stein bleibt im Jahr 2020 im Bezirk Voitsberg auf dem anderen. Es wird gebaut, soweit das Auge reicht. Neben den Rüsthäusern in Maria Lankowitz und St. Martin am Wöllmißberg, sollen auch das Gemeindeamt in Stallhofen und das Gemeindezentrum in Söding-St. Johann, in welches auch die Polizei einziehen wird, in diesem Jahr fertiggestellt werden. Auch das Projekt Unterflurtrasse in Voitsberg wird zur Freude vieler im Frühjahr endlich abgeschlossen. In Bärnbach wird ein Kletterturm im Stadtpark errichtet, der dort befindliche Musikpavillon wird umfassend renoviert. Und im Ortszentrum entsteht eine neue Filiale der Sparkasse samt Wohnungen im Obergeschoss – Fertigstellung Ende 2020.