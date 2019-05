Facebook

Noch im Sommer soll das „alte“ Sparkassengebäude in Bärnbach abgerissen werden © Heike Krusch

Wer in der Sparkasse Bärnbach neben dem Gemeindeamt Geld abheben möchte, muss derzeit einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Eine 24-Stunden-Automatenzone sowie Schalter- und Beratungsbetrieb sind nämlich temporär in das Erdgeschoss des Telepark-Gebäudes wenige Meter weiter Richtung Barbarakirche gezogen. Den Grund verrät Dieter Hornbacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Voitsberg-Köflach Aktiengesellschaft: „Das Gebäude neben dem Gemeindeamt ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Deshalb bauen wir um.“

