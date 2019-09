In der jüngsten Bärnbacher Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Jochen Bocksruker über geplante Vorhaben. So entsteht im kommenden Jahr ein freistehender Kletterturm im Stadtpark und Star-Trompeter Toni Maier ist Namenspate für den Musikpavillon im Stadtpark, der saniert wird.

Einstimmige Beschlüsse im Bärnbacher Gemeinderat © Andrea Kratzer

Im Gegensatz zu den Voitsberger Kollegen brachte FPÖ-Mandatar Klaus Friedrich im Bärnbacher Gemeinderat nur einen Dringlichkeitsantrag ein. Die FPÖ fordert wie in den Vorjahren ein Schulstartgeld für Erstklassler in Höhe von 100 Euro. Der Bärnbacher Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ)schlug vor, diesen Vorschlag im Finanzausschuss zu behandeln, damit man auch für eine Budgetdeckung sorgen und in der Dezembersitzung darüber abstimmen könne.