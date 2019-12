Facebook

Von 19. Dezember bis 7. Jänner wird die Arbeit im Umfahrungstunnel eingestellt © Land Steiermark/A 16

Mit 20. März 2018 wurde die erste halbseitige Sperre im Zuge der Sanierung des Umfahrungstunnels Voitsberg aktiv, ab kommenden Donnerstag kehrt in Voitsberg „Weihnachtsruhe“ ein. „Wie auf allen unseren Großbaustellen gehen auch in Voitsberg die bauausführenden Firmen in den wohlverdienten Urlaub. Doch ab 7. Jänner geht es dann ins Finale, bis spätestens Ende Mai sollte dann der Tunnel in neuem Glanz ungehindert befahrbar sein“, berichtet der alte und neue Landesverkehrsreferent Anton Lang.