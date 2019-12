Facebook

Es ist geschafft! Die Schüler und Schülerinnen der HAK Voitsberg haben ihren Maturaball erfolgreich absolviert © Robert Cescutti

Eine Polonaise gemeinsam mit Lehrern und Verwandten quer durch die Voitsberger Stadtsäle – ein Höhepunkt des Abends für Maturantin Sabrina Greinix von der HAK Voitsberg: „Das war so nämlich gar nicht geplant.“ Nach der Mitternachtseinlage hatten sich die Schüler der fünften Klassen in einer Schlange durch die Menge gewunden. Ganz spontan reihten sich auch zahlreiche anwesende Gäste ein. „Am Ende waren wir dann alle auf der Tanzfläche“, so Greinix und lacht. Auch die richtige Polonaise zu Beginn des Balls verlief ganz nach Plan. „Wir waren sehr aufgeregt, aber nach dem Tanz waren wir einfach nur mehr glücklich“, erzählt Greinix und schwärmt: „Es war ein unvergesslicher und emotionaler Abend, ich hatte zwischendurch wirklich vor lauter Freude Tränen in den Augen.“