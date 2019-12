In den Stadtsälen wird es am Samstag, dem 7. Dezember bunt. Die Maturanten tanzen unter anderem im Hendl-Kostüm durch die Nacht.

Die Schüler der 5a haben sich T-Shirts machen lassen © Simone Rendl

Aufregung liegt bei den 22 Maturanten der BHAK Voitsberg in der Luft. Unter dem Motto „Bohemian Rhapsody - Rocking Back in Time“ laufen die Schüler am Samstag, dem 7. Dezember, bei ihrem Maturaball in den Stadtsälen ein. „Wir haben uns von Eventmanager Franz Hüttinger aus Deutschlandsberg bei der Organisation helfen lassen, er hat uns viele bürokratische Wege abgenommen“, erzählt Sabrina Greinix vom Ballkomitee.