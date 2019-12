Facebook

Biggi Sturm leitete die Bibliothek Voitsberg seit fast 45 Jahren © Heike Krusch

Es ist ein Abschied, der nicht leicht fällt. 45 Jahre leitete Biggi – eigentlich Brigitta Barbara – Sturm die Bibliothek in Voitsberg. Seit einem Jahr ist sie in Pension. Wegen ungeklärter Nachfolge blieb sie der Bibliothek in dieser Zeit erhalten. Doch jetzt ist wirklich Schluss. Die Leitung übernimmt ab Jänner der Verein akzente.