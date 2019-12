Rund ein Monat war die Bibliothek in Voitsberg geschlossen. Ab Dienstag, den 3. Dezember, können wieder Medien entlehnt werden.

Leseratten können sich ab 3. Dezember wieder mit neuem Lesestoff eindecken © Stock Adobe

Was gibt es Schöneres an einem grauen Novembertag, als sich gemütlich mit einem guten Buch auf die Couch zu kuscheln. Was? Ihr Bücherstapel ist schon ausgelesen? Dann haben wir gute Neuigkeiten. Denn ab Dienstag, dem 3. Dezember, ist die Voitsberger Stadtbibliothek wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet.