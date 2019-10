Am Mittwoch, dem 9. Oktober 2019, wurde der neue Standort des Psychosozialen Zentrums in Voitsberg eröffnet. Zudem stand die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Psychosozialen Tagesstätte am Programm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Psychosoziale Zentrum in Voitsberg, das seit April in der Grazer Vorstadt beheimatet ist, wurde nun offiziell eröffnet © Rainer Brinskelle

Bereits im April dieses Jahres war das Psychosoziale Zentrum vom bisherigen, zu klein gewordenen Standort in der Margarthengasse in Voitsberg an den neuen Standort in der Grazer Vorstadt 126 gesiedelt. Anlässlich des "Internationalen Tages der seelischen Gesundheit" am 10. Oktober wurde die Einrichtung am Mittwoch, den 9. Oktober, offiziell eröffnet.