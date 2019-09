Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Sommer räumte Ernst Meixner sein Büro. Jetzt soll er für sein Wirken geehrt werden © Rainer Brinskelle

22 Jahre lang war Ernst Meixner Bürgermeister der Stadt Voitsberg, ehe er im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand trat. Wer so lange an der Spitze steht, hinterlässt natürlich auch Spuren. Um sein Wirken zu würdigen, hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen, Meixner zum Ehrenbürger der Stadt Voitsberg zu ernennen. Er ist damit der dritte Voitsberger nach Bischofsvikar Erich Linhardt und dem dem Unternehmer Wulf Reich (Holzher), der mit dieser Auszeichnung bedacht wird.