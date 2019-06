Am Ende einer dreistündigen Gemeinderatssitzung, in der es nicht nur aufgrund der Temperaturen hitzig war, verabschiedeten sich die Gemeinderatsmitglieder mit anerkennenden Worten von Bürgermeister Ernst Meixner.

Ein Bild von Friedrich Aduatz für den scheidenden Stadtchef Ernst Meixner © Heike Krusch

Es war die letzte Gemeinderatssitzung für Bürgermeister Ernst Meixner in Voitsberg. Wie berichtet verabschiedet sich der Stadtchef nach 22 Jahren im Amt in die wohl verdiente Pension. Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz in der Gemeinde gab es am Ende der dreistündigen Sitzung von allen Fraktionen.