Köflach„Gemeine Gestalten“ regen zum Nachdenken an

Die gebürtige Köflacherin Kristin Weissenberger stellt in ihrer Heimatstadt aus © Kristin Weissenberger

Eine besondere Künstlerin präsentiert der Verein Styrian Art – kurz stART – in seiner Galerie in der Ludwig-Stampfer-Gasse in Köflach. Kristin Weissenberger stammt aus der Lipizzanerstadt, wo sie am Gymnasium maturierte. In Wien absolvierte sie die Universität für angewandte Kunst, nun ist sie im Pavillon 35, der Gesellschaft für wissenschaftsbasierte Kunst, in Wien tätig.