Österreichs Leichen- und Blutspur-Spürhunde waren für Übungszwecke in Maria Lankowitz im Einsatz. Die Region kennen sie bereits vom Einsatz in Stiwoll.

Übung in Maria Lankowitz

Bundesausbildner Joachim trohdorfer (l.) und Hundeführer Bernhard Gruber, der mit „Hancock“ in Salla lebt © Katharina Siuka

Das laute Schnüffeln passt so gar nicht zu der Idylle, die um die aufgelassene Jausenstub’n Schusterbauer in Maria Lankowitz herrscht. Kühe mit bimmelnden Glocken fressen sich an der üppigen Wiese satt, Spaziergänger nützen das trockene Herbstwetter. Idylle pur – wäre da nicht das Schnüffeln. Und auch die Polizeiautos torpedieren das stimmungsvolle Bild gehörig.

