Der RoboCup Junior, der vom 9. bis 10. April in Innsbruck stattfand, gilt als die Bundesmeisterschaft im Bereich Robotik. Das BG/BRG/BORG Köflach nahm mit drei Teams in der Disziplin „Rescue Line” daran teil. Die erzielten Erfolge konnten sich durchaus sehen lassen: Ein Team (die „Haftelmacher”) erreichte im Österreich-Vergleich Platz zwei und wurde damit Vizestaatsmeister bzw. belegte Platz drei in der Open-Kategorie. Es bestand aus Moritz Nunner, Lorenz Steiner und Raul Mitruti (alle Klasse 7c) sowie Maximilian Schutti (Klasse 6c).

Ein weiteres Team (Library), bestehend aus Marco Hojas, Stefan Hojas, Erik Kim und Mykolai Boliukh (alle Klasse 6c), konnte im österreichweiten Vergleich den dritten Platz erringen und erreichte den vierten Platz in der Open-Kategorie. Somit qualifizierten sich beide Teams für die Europameisterschaft, die in diesem Jahr als Heim-EM in Wien stattfinden wird, nachdem sie in den vergangenen Jahren in Städten wie Hannover, Bari und Zagreb ausgetragen wurde.

Auch das dritte Team „Das Orginal“, bestehend aus Arpad Molnar (7c) sowie Isabell Scherz und Moritz Kolb (beide 8c), konnte mit Platz sechs bzw. Platz sieben im Open-Ranking ein starkes Ergebnis erzielen. „Diese Erfolge zeigen, dass das Gymnasium Köflach zu den führenden Schulen Österreichs im Bereich Robotik und Informatik zählt. Alle Teams zeichneten sich durch außerordentliches Engagement in der Vorbereitung aus, etwa durch zusätzliche Trainingseinheiten in den Osterferien und regelmäßige Treffen an Freitagnachmittagen“, freut sich Pädagoge Michael Hubmann.

Erfolgreicher Mathematiker

Erfolgreich war auch Benjamin Raffalt (Klasse 8b) beim Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene der 57. Österreichischen Mathematikolympiade in Leibnitz. Er stellte sich als einer von 48 Schülerinnen und Schülern mathematischen Herausforderungen, erreichte einen zweiten Preis und qualifizierte sich für den Bundeswettbewerb.

Goldregen beim Redewettbewerb

Beim Landesredewettbewerb konnten die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG/BORG Köflach drei Gold- und eine Silbermedaille gewinnen. Mit ihrer vorbereiteten Rede überzeugte Anna Guggi die Jury und holte den Landessieg vor ihrem Schulkollegen Konstantin Puster. Sie darf das Gymnasium beim Bundeswettbewerb im Juni vertreten. Katja Andrich holte sich Gold in der Kategorie „Vorbereitete Rede 9./10. Schulstufe“. Im Kreativbewerb „Neues Sprachrohr – Poetry Slam“ holte Lena Peisel die dritte Goldmedaille nach Köflach. Direktorin Gudrun Finder und „Rede-Coach“ Günther Kollau sind stolz auf die Leistungen der Jugendlichen.