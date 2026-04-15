Bei den offenen steirischen Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in der ASKÖ-Halle in Graz-Eggenberg konnten die Ringer des KSV Söding mit starken Leistungen überzeugen und im wahrsten Sinne des Wortes zwei Landesmeistertitel erringen. Allen voran präsentierte sich Musawir Ahmadzai in Top-Form: In der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm dominierte er das Teilnehmerfeld souverän und sicherte sich verdient den steirischen Meistertitel.

Zwei Vizemeister

Auch Elhamuddin Amriy ließ in der stark besetzten Kategorie bis 72 Kilogramm nichts anbrennen. Mit konsequentem und kämpferisch starkem Auftreten holte er sich ebenfalls Gold und damit den zweiten Landesmeistertitel für den KSV Söding. Knapp an weiteren Titeln vorbei schrammten Emanuel Ehgartner (bis 55 Kilogramm) und Mansur Bagashev (bis 87 Kilogramm), die jeweils den zweiten Platz belegten und sich damit den Vizelandesmeistertitel sicherten.

Am 9. Mai feiern die Mitglieder des KSV Söding das 40-jährige Vereinsjubiläum © KSV Söding

Weitere solide Leistungen rundeten das starke Mannschaftsergebnis ab: Fabian Schützenhofer erreichte in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm den vierten Platz, während Oskar Sandner (bis 72 Kilogramm) und Peyman Moghadasi (bis 130 Kilogramm) jeweils Rang fünf belegten. Felix Kühweider komplettierte das Ergebnis mit Platz sechs in der Kategorie bis 77 Kilogramm.

Austrian Open

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Athleten jedoch nicht: Bereits am 25. April stehen die Austrian Open in Steinbrunn auf dem Programm. Ein besonderer Höhepunkt wirft ebenfalls seine Schatten voraus – das 40-jährige Vereinsjubiläum am 9. Mai in der Multifunktionshalle Söding-St. Johann, bei dem Gernot Kulis für beste Unterhaltung sorgen wird.