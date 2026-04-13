Am vergangenen Samstag, dem 11. April, kam es zu einem Baggerunfall in Geistthal. Bei Arbeiten kippte der Bagger um. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Geistthal und Södingberg, des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach, der Polizei sowie First Responder und das Team des Notarzthubschraubers arbeiteten Hand in Hand, um die eingeklemmte Person rasch zu befreien und zu versorgen.

Der umgekippte Bagger wurde mithilfe einer Seilwinde gesichert. Nach der erfolgreichen Rettung konnte die verletzte Person zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden.