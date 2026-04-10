Am 8. April prallte in Gaisfeld ein Lanker mit seinem Auto gegen ein Geländer. Um 21.50 Uhr wurde die FF Gaisfeld zur Bergung des Unfallautos alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle umgehend abgesichert und das beschädigte Geländer gesichert. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und von den Kräften vor Ort versorgt.

Anschließend wurde die Straße freigeräumt und das Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt. Eingesetzt waren neun Kameradinnen und Kameraden der FF Gaisfeld. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.