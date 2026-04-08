Seit Dienstag, 7. April, fahren auf der Hochtregister Straße in Bärnbach wieder Bagger auf. Bereits im vergangenen Herbst wurde mit den Bauarbeiten begonnen, die nun vom Gasthaus Košir bis zur sogenannten Schneiderbauer-Kurve durchgeführt werden. „Die Sanierung der Straße kostet 1,4 Millionen Euro. 60 Prozent davon werden durch Bedarfszuweisungen des Landes finanziert“, berichtete Bürgermeister Jochen Bocksruker in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Sanierung der Hochtregister Straße wurde am 7. April fortgesetzt © KLZ / Jakob Kriegl

Der Bau mehrerer Wohneinheiten in der Blumenstraße sowie der Bau der neuen Billa-Filiale in der Flurgasse haben bereits begonnen. Außerdem wird die Lagerstraße verbreitert. In der Siedlungsstraße, wo 28 neue Mietwohnungen errichtet wurden, wird am 30. April ein Willkommensfest veranstaltet. „Bärnbach entwickelt sich hervorragend. Fast an jeder Ecke ist eine Baustelle, weil wirklich etwas weitergeht und sich viele Jungfamilien ansiedeln“, freut sich Bocksruker.

Freude über Rechnungsabschluss

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der Bürgermeister erfreut darüber, dass er einen Rechnungsabschluss vorlegen kann, der im Saldo 5 positiv ausfällt: Die liquiden Mittel der Gemeinde haben sich im vergangenen Jahr um 201.684,44 Euro erhöht. „Das ist uns nicht geschenkt worden. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gemeinde sowie dem gesamten Gemeinderat bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, wie gut wir über Parteigrenzen hinweg miteinander umgehen“, so Bocksruker. Mit dem „Polster“ aus dem Vorjahr seien die finanziellen Herausforderungen in diesem Jahr etwas kleiner.

Bärnbachs Gemeinderat © KLZ / Jakob Kriegl

Familienradfest am Muttertag

In Bärnbachs Veranstaltungskalender wird heuer ein Familienradfest aufgenommen. „Es findet am Muttertag, dem 10. Mai, statt. Ab 9 Uhr wird mit Start im Stadtpark gemeinsam geradelt“, informiert Stadtrat Andreas Albrecher. Die Teilnehmer können zwischen einer 21,5 Kilometer langen Familienroute und einer 39 Kilometer langen sportlichen Route wählen.

Weitere Termine sind die Konzerte von Katrin Rosenzopf (11. April, 19.30 Uhr) und des Kammerorchesters Lipizzanerheimat (25. April, 19.30 Uhr) im Volkshaus Bärnbach sowie das Jubiläumsfest der Glasfabriks- und Stadtkapelle (20. Juni, 17 Uhr) im Stadtpark. Vom 12. bis zum 14. Juni findet dort außerdem das Freundschaftsfest statt.