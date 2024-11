Seit Mitte Juli ist der Standortwechsel fix, mittlerweile ist der Sporthändler Hervis bereits von der Einkaufswelt Rosental ins Vorum Voitsberg gewandert. Und zwar in die Geschäfte von Kik und Mister Lady, die im Sommer geschlossen wurden. „Hervis evaluiert standardmäßig und in regelmäßigen Abständen das Filialnetz, um es weiter für Kundinnen und Kunden zu optimieren“, kommentierte Sophie Pollhammer von der Firma BSH Advisors, die für die Pressearbeit des Sportartikelhändlers zuständig ist, den Ortswechsel. Die Hervis-Filiale in Rosental ist bereits geschlossen. Am Donnerstag, 28. November, wird die neue Filiale neben „Takko Fashion“ im Fachmarktzentrum „Vorum Voitsberg“ an der Stadtgrenze zwischen Bärnbach und Voitsberg eröffnet.