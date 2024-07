„Letzter Verkaufstag 20.7.2024“ steht auf den Gutscheinen, die im Kik-Geschäft am Vorum in Voitsberg ausgeteilt werden, danach sind sie in den Filialen in Köflach und im Einkaufszentrum „Stop Shop“ (vormals Blue Sky) in Voitsberg einlösbar. Ein weiterer Laden der Einkaufszeile, der zusperrt – wie unmittelbar daneben „Mister Lady“ am 25. Juli oder das bereits verschlossene „My Shoes“. Gerüchte, dass die Betreiber von Takko oder Ernstings Family ebenfalls dicht machen wollen, machen die Runde. „Weil der Platz für den Hervis gebraucht wird, der von der Einkaufswelt Rosental hierher übersiedelt“, meint eine Verkäuferin. Auch das wird in der Region seit einiger Zeit kolportiert, ist aber noch nicht fix verifizierbar.