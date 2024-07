Wie kürzlich gemeldet, waren massive Gerüchte aufgetaucht, dass die Hervis-Filiale von der mittlerweile großteils leerstehenden Einkaufswelt Rosental ins Vorum nach Bärnbach-Voitsberg übersiedelt wird. Und zwar in die Geschäfte von Kik und Mister Lady, die noch im Juli geschlossen werden und wo derzeit Restbestände abverkauft werden. Während vor kurzem keiner der Beteiligten dieses Vorhaben fix bestätigen wollte, ist es mittlerweile beschlossene und unterschriebene Sache: „Hervis evaluiert standardmäßig und in regelmäßigen Abständen das Filialnetz, um es weiter für Kundinnen und Kunden zu optimieren. In diesem Zusammenhang ist nun auch der Umzug der Filiale nach Voitsberg zu sehen“, bestätigt Sophie Pollhammer von der Firma BSH Advisors, die für die Pressebetreuung des Sportartikelhändlers zuständig ist, dass es demnächst zum kolportierten Ortswechsel kommt.