Am Montag war es so weit, Inna Neubauer hat sich ihren Traum verwirklicht. Da wurde offiziell eröffnet, was schon seit einigen Wochen als Gerücht herumschwirrte. Die 49-jährige Ukrainerin, die seit 15 Jahren in der Steiermark lebt, eröffnet mit „Stoffe und Zubehör“ ein Geschäft im Ort, das eine Lücke schließen soll, die seit rund einem Jahr klafft.