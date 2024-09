Die Badesaison im Schlossbad ist nun endgültig vorbei und Veranstaltungen wie das Bierfest am Samstag, 28. September, stehen in den Startlöchern. Es herbstelt in Bärnbach. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ließ Bürgermeister Jochen Bocksruker aber noch einmal den Sommer Revue passieren. Der hatte es bekanntlich in sich – in weiten Teilen des Bezirkes Voitsberg hinterließen die Unwetter Spuren der Verwüstung.