Nach vielen regnerischen Tagen scheint in Bärnbach wieder die Sonne. Mit etwas Verspätung konnte das Schlossbad offiziell in die Saison starten. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben im Vorfeld ganze Arbeit geleistet: Unter anderem wurden die kleine Rutsche und die WC-Anlagen saniert, berichtete Bürgermeister Jochen Bocksruker bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.