Bärnbach wächst, zum Stichtag am 1. Jänner 2024 wurden 5817 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadtgemeinde gezählt. „Das unterstreicht die Attraktivität und Lebensqualität der Gemeinde und ist auch das Ergebnis unserer guten Zusammenarbeit“, bedankte sich Bürgermeister Jochen Bocksruker in der Gemeinderatssitzung am Gründonnerstag bei den Gemeinderäten.