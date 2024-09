Am vergangenen Freitag, dem 20. September, lud die Bezirksgruppe des Wirtschaftsbundes Voitsberg rund um Bezirksgruppenobmann Andreas Herz und Organisationsreferent Lukas Kalcher zum „Grillen mit Freunden“ ins Autohaus Scheer in Voitsberg ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der „Peter Kalcher-Award“ verliehen. Der Preis wird jedes Jahr in Gedenken an den allzu früh verstorbenen Bezirksgruppenobmann und Visionär Peter Kalcher an regionale Unternehmen für unternehmerische Leistungen in der Lipizzanerheimat verliehen.