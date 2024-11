Der Montag, 11. November, war für viele ein Tag zum Feiern. Immerhin vergab die Wirtschaftskammer gleich 43 „Goldene Rosen“ an steirische Wirtinnen und würdigte damit deren Engagement und Leidenschaft in einer hartumkämpften Branche. Vier dieser ausgezeichneten Wirtinnen stammen aus dem Bezirk Voitsberg. Auch wir heben die Damen an dieser Stelle gerne noch einmal auf die Bühne: