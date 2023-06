Ausnahmsweise standen sie einmal selbst im Mittelpunkt von Feierlichkeiten – und wurden bedient. Mit Auszeichnungen nämlich. Die drei weststeirischen Wirtinnen Renate Lorber vom Tanzcafé-Restaurant Lorber in Köflach, Romana Aloisia Rainer vom Gasthaus Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg und Roswitha Scherz vom Restaurant & Diner Pizzburg in Söding-St. Johann wurden mit der Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet.