„Also, was haben wir da: Eine Streiterei zu vorgerückter Stunde. Eine Frau, die ein Handy zu Boden wirft. Da wird sie weggestoßen. Die Polizei kommt. Der Tatverdächtige ist aber nicht mehr da, als sie eintrifft.“ Was die Richterin zusammenfasst, ist ein Vorfall, der sich im Sommer in Voitsberg zugetragen hatte. Ein Vorfall mit jeder Menge Zeugen und einem Arztbefund.