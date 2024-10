Ein Trio, zwei Männer und eine Frau, hatten eine Hetz. Die drei zogen eines Nachts im Spätsommer von Lokal zu Lokal, wobei einer der drei auf Alkohol verzichtete, weil er den Chauffeur gab. Die anderen beiden tankten dafür wohl umso mehr. Einer der beiden, ein 61-jähriger Mann, zahlte Runden mit Bargeld aus seinen Hosentaschen. Am Ende, es ging auf 4 Uhr in der Früh zu, brachten ihn die beiden anderen noch in seine Wohnung und blieben ein Weilchen bei ihm. In der Wohnung wurde munter weiter getrunken, der 61-Jährige versteckte das Bargeld unterm Kleiderschrank im Schlafzimmer. Dann ging er sich duschen. In der Zwischenzeit verließen der Mann und die Frau die Wohnung.