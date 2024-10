Ein Fußballfest hätte es werden können ... Mit einer Lichtshow und der Hymne des ASK Voitsberg wurden die Mannen um Coach David Preiß am Mittwochabend begrüßt. 2100 Zuschauer kamen ins Stadion und der erst vor einigen Monaten gegründete Fanklub um Martin Ettinger bemühte sich redlich um Stimmung. Es sollte ein historischer Abend für die Weststeirer werden, denn mit dem Linzer ASK kam ein richtiges Schwergewicht aus der Bundesliga zum Cup-Schlager in die Bezirkshauptstadt.