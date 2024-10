Die ersten schaurigen Fratzen wurden in Kürbisse geschnitzt, und in düsteren Tagen durchdringt die Kälte Mark und Bein. Halloween liegt in der Luft, das macht sich auch im Veranstaltungskalender der Lipizzanerheimat bemerkbar. Bereits am 18. Oktober wurden in Köflach die Rätselräume der Halloween-Ausgabe von „Exit the Rathaus“ geöffnet. Bis 31. Oktober können sich Jugendliche (ausnahmslos ab 13 Jahren) und Erwachsene wieder durch das Universum von Dr. Horrorwitz und seinen gruseligen Gesellen rätseln. Zur Freude der Stadtgemeinde und des Exit-Teams rund um Initiator Stefan Waltensdorfer sind bereits alle verfügbaren Termine ausgebucht.