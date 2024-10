Auch wenn es niemand wahrhaben will, wir steuern geradewegs auf die besinnliche Zeit zu. Kerzenschein, Winterkälte, Schnee an den Schuhen und alles ist eine Spur gedämpfter als sonst. Naja, ganz abgesehen davon, dass der Herbst uns noch mit einer abwechslungsreichen Portion an Altweibersommer-Föhn und Dauerregen beglücken wird, ist demnächst nichts gedämpfter oder stiller als sonst. Ganz im Gegenteil. In knapp 14 Tagen kraxeln nämlich jene Kreaturen aus ihren Höhlen, vor denen sich manche fürchten – die meisten freuen sich aber wohl auf sie. Und nein, es ist nicht die Rede von Halloween und all den Monster-Verkleidungen, sondern von unserem uralten Brauchtum – dem Krampuslauf.