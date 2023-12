Der Krampuslauf von Voitsberg ist längst über die Bühne gegangen. Das wilde Treiben der mystischen Geistwesen geht bekanntlich eng einher mit dem Besuch des Heiligen Nikolaus. Doch während die beiden quasi die lebendig gewordenen Figuren zu Zuckerbrot und Peitsche verkörpern, stellen die Perchten etwas ganz anderes dar. Weil die Bedeutung der Figuren in den letzten Jahren aber immer häufiger vermischt wurde, haben die „Schlossbergteifln“ heuer beschlossen, mit dem Geschichten-Mischmasch aufzuräumen. Beim Umzug im Zangtal am kommenden Samstag, 30. Dezember, wird deshalb jede einzelne Perchten-Figur erklärt. Ganz ohne Lärm, Musik und Massenauflauf. Und vor allem: ohne Krampus.

Tradition aus den Bergen

Auch wenn Historiker Ernst Lasnik erklärt, dass Perchten in unserem Kulturkreis eigentlich gar keine Tradition haben („Sie kommen im Westen vor, in den Bergen Tirols, Salzburgs und Osttirols“), möchte Gerhard Sinanovic, Obmann der Schlossbergteifl, zumindest den Unterschied darstellen: „Die Perchten treten in den Rauhnächten auf und treiben die bösen Geister des Winters und des alten Jahres aus. Sie sind gutmütige Wesen, schlagen nicht mit Ruten, sondern streicheln die Kinder.“ Natürlich ist es aber weitaus komplizierter, denn beim Perchtenlauf läuft auch der Tod mit, ein Polizist, ein Priester, ein Wurzelmann, die Habergeiß und viele mehr. All das wird am Samstag ab 18.30 Uhr im Zangtal erklärt.