Das politische Farbenspiel wurde in Köflach ordentlich durchgemischt

In der von der ÖVP regierten Stadt Köflach holte die FPÖ bei der Nationalratswahl am Sonntag 41,3 Prozent und somit fast doppelt so viele Stimmen wie die Volkspartei. Die landete hinter der SPÖ (22,3 Prozent) gar nur auf Platz drei. „Ein katastrophales Ergebnis für die Regierungsparteien“, meint Stadtchef Helmut Linhart.