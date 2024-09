Auch in der Steiermark hat keine der „anderen Listen“ genug Stimmen für den Parlamentseinzug erreicht. Am ehesten wurde das – abseits der KPÖ – noch der Bierpartei zugetraut, die aber auf 1,9 Prozent (Stand Montag) zu liegen kam. „Die Erwartungshaltung war eine andere“, obwohl man „unheimlich viel gekämpft“ habe, so Spitzenkandidatin Eva-Maria Loigge. Sie selbst bleibe als Bezirksrätin in Wien politisch aktiv. Weitere Ziele ihrer Partei? „Das Ergebnis müssen wir erst sacken lassen“, sagte sie Sonntagabend.