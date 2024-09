Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl kennt keine Zurückhaltung, wenn es darum geht, jene Fragen zu stellen, die sich viele Menschen denken. Hat Andreas Babler (SPÖ) deshalb einen so schnellen Schritt, weil er vor der Verantwortung davonläuft? Kann man Herbert Kickl (FPÖ) anrufen, wenn man ein Werkzeug braucht? Und warum bitte ist es auf der Wahlparty der ÖVP so laut? Die Antworten - und was er sonst noch so am Nationalratswahlabend zwischen Parlament, Café Landtmann und einer Demo gegen den Wahlsieg der FPÖ erlebt hat, gibt es im Video zu sehen.

Übrigens: Die Sonderreporter-Reihe der Kleinen Zeitung ist auch für den Österreichischen Kabarettpreis nominiert. Hier kann man noch bis Montag 30. September 24 Uhr abstimmen.