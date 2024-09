Es sind Inhalte, wie man sie vor einigen Jahren noch nicht bei der Kleinen Zeitung erwartet hätte - der Satirepodcast „Maurer & Cik“, in dem Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung jede Woche die Nachrichtenlage mit Hintergrund und Humor besprechen, und das Video-Format „Sonderreporter“, bei dem Kabarettist und Schauspieler Michael Großschädl nicht nur Feste abbildet, sondern mit den Menschen feiert. „Die Art, wie Medien wahrgenommen und genutzt werden, hat sich verändert. Entsprechend müssen wir uns auch in die Art, wie wir Menschen erreichen und das Geschehen abbilden, verändern und haben uns in den letzten beiden Jahren intensiv damit beschäftigt, wie uns das gelingen kann.“ Denn: „Journalismus hatte immer auch eine Unterhaltungskomponente und war gerade für unser Haus und seine Leserschaft stets ein wesentlicher Bestandteil“, sagt Cik, der für die Entwicklung beider Formate verantwortlich zeichnet.

Und dass sich das Schrauben an der Qualität der Erzählformen ausgezahlt hat, sieht man nun: Beide Formate sind für den Österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie Online nominiert. „Ein Preis, bei dem Fans die Formate nominieren können, bei dem allerdings eine Jury sicherstellt, dass die satirische Qualität vorhanden ist und auch spezifisch österreichische Inhalte produziert werden“, sagt Kabarettpreis Organisatorin Julia Sobieszek. Für Thomas Maurer wäre es übrigens nicht der erste Kabarettpreis. Als Solo-Künstler, aber auch im Kollektiv mit den „Staatskünstlern“ wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. „Aber: Noch nie für einen Podcast!“

Abgestimmt werden kann für den Österreichischen Kabarettpreis übrigens nur ein Mal pro Woche. Die Preisträger werden dann am 12. November bei einer Gala im Globe in Wien vergeben. Tickets für die Veranstaltung sind übrigens noch erhältlich.

Das sagt Chefredakteur Hubert Patterer zur Nominierung

Hier kann man übrigens die Einsätze von Sonderreporter Michael Großschädl nachschauen. Und auch den Satire-Podcast „Maurer & Cik“ kann man hier hören beziehungsweise auf Spotify oder Apple abonnieren und jeden Freitag die neue Episode hören.