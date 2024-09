Die Kaffeehauskultur in Rosental an der Kainach erlebt derzeit einen erfreulichen Aufschwung. Nachdem Brigitte Reinisch das Café Freizeit übernommen hat und unter dem Namen „Zuckerschnecke“ weiterführt, wird die Café-Landschaft in der Gemeinde immer bunter: Am 4. Oktober eröffnen Julia Kager und Bianca Rohrer die Pforten ihrer Café-Konditorei „Das Torteneck“ in der Bahnhofstraße (wir berichteten). Und bereits vor etwas mehr als zwei Wochen, am 9. September, feierte ein weiteres Café seine Wiedereröffnung. Jacob und Katja Esslaoui hauchten dem Café Marina in der Hauptstraße 12 neues Leben ein.