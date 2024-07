„Ein eigenes Café, das war immer mein Traum. Dass er jetzt Wirklichkeit wird, damit habe ich eine Riesenfreude.“ Brigitte Reinisch aus Maria Lankowitz wird das Café Freizeit im Freizeitzentrum in Rosental an der Kainach mit Anfang September übernehmen. Die bisherige Pächterin, Rosa Kohlbacher, wird sich künftig verstärkt um ihre „Zuckermühle“-Standorte in Köflach und Bärnbach kümmern.