Vor 25 Jahren ist in Mooskirchen etwas entstanden, das nicht nur eine famose soziale Idee war, sondern sich bis heute enormer Beliebtheit erfreut: Die Konditorei Famoos, die heute weit mehr als die einstige klassische „Behinderten-Werkstätte“, ist. Die Idee dazu entstand aus einem Bedarf und dem Wunsch der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der damaligen Lebenshilfe (heute LebensGroß). Am Standort in Söding gab es noch die angesprochene „Behinderten-Werkstätte“. Dort wurden Industriehilfsarbeiten erledigt, es gab einen Webstuhl, Körbe wurden geflochten – doch einige der Teilnehmer waren bei den Tätigkeiten in der Werkstätte schlichtweg unterfordert.