Der 1. Mai 1973 war ein besonderer in der Gemeinde Söding, seit 2015 Teil von Söding-St. Johann. Vor 50 Jahren hat die Lebenshilfe ‒ die seit Kurzem LebensGroß heißt ‒ in der Blumauer Villa ein Wohnhaus für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung eingerichtet. Bereits nach zwei Jahren war das August-Pachleitner-Wohnhaus genannte, historische Gebäude zu klein und ein zweites Haus wurde auf dem Areal eröffnet, 1984 sogar ein drittes. Zu Spitzenzeiten lebten und arbeiteten hier 100 Menschen. Aktuell befinden sich am Lebenshilfeweg eine Tagesförderstätte sowie eine Anlaufstelle für Personen, die in Arbeitsgruppen in Firmen tätig sind. Außerdem leben zwölf Seniorinnen und Senioren mit Behinderung in den Wohnhäusern.