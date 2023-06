Seit 63 Jahren – damals gründeten Eltern den Verein "Lebenshilfe Graz und Umgebung Voitsberg" – setzt sich das Team der Institution dafür ein, dass Menschen mit Behinderung von Kindesalter an voll in die Gesellschaft inkludiert werden. "Inklusion fängt schon im Kindergarten und davor an. Dabei geht es nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern um alle Menschen, also eine Gesellschaft, die es vermag, jede und jeden zu inkludieren", betont Susanne Maurer-Aldrian, die Geschäftsführerin der LebensGroß GmbH. So nennt sich die 2016 gegründete Lebenshilfe Soziale Dienste GmbH seit Anfang Juni. Tätig ist die Selbstvertreter-Organisation für Menschen mit Behinderungen in Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg, Deutschlandsberg und Leibnitz mit unterschiedlichen Angeboten.