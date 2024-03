Störche halten sich bekanntlich gerne auf Wiesen oder in der Nähe von Gewässern auf, in Rosental an der Kainach tummeln sich besonders viele. Denn hier werden sie in der LebensGroß-Werkstätte in Karlschacht aus Holz angefertigt und bunt bemalt. „Wir waren viele Jahre die einzigen, die solche Störche im Bezirk hergestellt haben, lange haben wir neben den klassischen Farben nur blau und rosa verwendet, jetzt gibt es die Störche in allen möglichen Farben“, sagt Christopher Weis, er ist gelernter Tischler und betreut gemeinsam mit Martin Kolb die Holzwerkstätte.