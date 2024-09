Große Spannung verheißt der sonntägliche Wahlabend, heute waren insgesamt 6,35 Millionen Österreicherinnen und Österreicher dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen, davon 41.795 Wahlberechtigte aus dem Bezirk Voitsberg. Wobei in den Städten Köflach mit 7764 und Voitsberg mit 7656 Personen mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten im Bezirk leben (bzw. diesen als Auslandsösterreicher zugeordnet sind). Gewählt werden konnte im Bezirk Voitsberg in insgesamt 54 Wahllokalen. Insgesamt elf Parteien standen auf dem Wahlzettel, wobei sich auch Politikerinnen und Politiker aus dem Bezirk berechtigte Hoffnung auf den Einzug ins Parlament machen dürfen. Hier finden Sie alle Ergebnisse aus dem Bezirk Voitsberg.

So wählte der Bezirk

In 14 der 15 Gemeinden im Bezirk Voitsberg ist die FPÖ nach der ersten Hochrechnung der Nationalratswahl stimmenstärkste Partei. Die meisten Stimmen holte sie in Stallhofen (43,90 %) und in Geistthal-Södingberg (43,09). Trotz großer Verluste gegenüber der letzten Nationalratswahl war die ÖVP in Hirschegg-Pack mit 41,53 % stärkste Partei.

Die ersten Reaktionen

Martina Weixler, die SPÖ-Spitzenkandidatin im Wahlkreis 6c, macht nach der ersten Hochrechnung aus ihrer Stimmung keine Mördergrube: „Ich bin bitter enttäuscht. Wir sind viel gerannt, im Wahlkreis waren mehr als hundert Menschen unermüdlich im Einsatz, jetzt sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden.“

Die Ursache sieht sie nicht bei den Themen, „die haben wir richtig gesetzt. Aber wir haben es nicht geschafft, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen“.

Martina Weixler, SPÖ-Spitzenkandidatin im Wahlkreis 6c © KK

Sven Taurer, der ÖVP-Kandidat des Wahlkreises Weststeiermark, geht es ganz ähnlich. In seiner Heimatgemeinde Köflach belegt die ÖVP sogar nur Rang drei hinter FPÖ und SPÖ. Warum? „Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Ich bin gelaufen und war praktisch überall. Und mir hat sich stets ein völlig anderes Stimmungsbild gezeigt, als es nun das Wahlergebnis widerspiegelt. Auch die Kollegen in den anderen Bezirken bestätigen diesen Eindruck. Es ist bedrückend“, äußert er sich enttäuscht aus dem Büro der Bezirkspartei in Voitsberg.

Die Spitzenkandidaten hoffen auf Einzug ins Parlament

Als einziger aus dem Bezirk ist dort momentan Markus Leinfellner (FPÖ) aus Voitsberg vertreten, der erst im Juli das freigewordene Mandat von Petra Steger übernommen hat. Er ist natürlich auch aktueller Spitzenkandidat der Freiheitlichen im Wahlkreis 6c (Weststeiermark), der 2013 begründet wurde und die Bezirke Voitsberg, Deutschlandsberg und Leibnitz umfasst. Die ÖVP schickt mit Sven Taurer (24) aus Köflach einen jungen Kandidaten ins Rennen, mit Martina Weixler aus Rosental an der Kainach sorgt die Kandidatin der SPÖ nicht nur im Bezirk für Aufsehen. Auch wenn der Einzug ins Parlament nicht realistisch ist, erhoffen sich auch die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der kleineren Parteien viele Stimmen. Für die Grünen geht Bezirkssprecher Christian Zach aus Edelschrott ins Rennen, Sabine Wagner aus Voitsberg tritt für die KPÖ an. Die NEOS haben keine Kandidaten aus dem Bezirk Voitsberg, die Regionalwahlliste führt Michael Silberschneider aus Bad Gams an.

So wurde bei der Nationalratswahl 2019 gewählt

Die nationalen Umfragen für die Wahl sagten einen Dreikampf zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ voraus, wobei die meisten Wahlprognosen die Freiheitlichen an der Spitze sahen, gefolgt von der ÖVP und dahinter die Sozialdemokraten. 2019 hatte die ÖVP mit 37,5 Prozent der Stimmen den Sieg vor der SPÖ (21,2 Prozent) und der FPÖ (16,2 Prozent) geholt. In sämtlichen Bundesländern hatten die Türkisen die meisten Wählerstimmen bekommen, nur in Wien hatte die SPÖ die Nase vorne. Auch im Bezirk Voitsberg hatte sich ein solches Bild ergeben: Die ÖVP wurde bei der Nationalratswahl in 14 Gemeinden stimmenstärkste Partei, nur in Rosental an der Kainach holte sich die SPÖ den Sieg auf Gemeindeebene.