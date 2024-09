„Werde ich eine finden, oder nicht?“ Diese Frage stellten sich zum Staffelstart der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ am Mittwoch, 11. September, wieder viele bindungswillige Bäuerinnen und Bauern. Unter den Kandidaten ist auch Nebenerwerbsbauer Christian (37) aus der Weststeiermark, der diese Frage in der vor ihm liegenden Hofwoche mit „Ja!“ beantworten will. „Ich habe richtig Bock, mich zu verlieben“, freute sich Christian auf das erste Treffen mit den Damen, die er aus dem Bewerberinnenpool ausgewählt hat.

Um zu Beginn der Hofwoche Eindruck zu schinden, hatte er am „schönsten Platz der Erde“, seinem Hof in Maria Lankowitz, als Willkommensgeschenk drei Herzen geschweißt. „Ich hoffe sehr, dass die Funken auch in der Hofwoche sprühen und nicht nur in der Werkstatt“, so der Weststeirer. Apropos Geschenke: Einen Tag nach ihrem Geburtstag wünschte sich Hofdame Bianca gleich den charismatischen Bio-Bauern selbst als Geschenk. Mit ihrem T-Shirt, das sie mit Fotos von sich und Christian beflockt hatte, traf sie genau Christians Musikgeschmack. „Sie hat Wahnsinnsbeine und das AC/DC-Leiberl toppt natürlich alles“, schwärmte der Landwirt von der zuerst eingetroffenen Hofdame.

Becci, Bianca und Christian haben sich auf Anhieb gut verstanden © ATV/Nina Marchel

Konkurrenzkampf oder Harmonie?

Hofdame Rebecca, kurz „Becci“ genannt, hatte eine zehnstündige Anreise aus Hessen auf sich genommen, die sich für sie trotz wenig Schlaf gelohnt hat: „Ich bin richtig begeistert, Christian sieht live tausendmal besser aus.“ Die Buchbinderin ging bei Christian schnell in die Offensive über und schlug vor, sich mit der Zahnarztassistentin Bianca zu vertragen, um die Hofwoche als „Verbündete“ zu verbringen. Ob das gelingt, bleibt nach Biancas Reaktion offen – „ob Becci eine Konkurrenz für mich ist, muss Christian entscheiden.“ Und der sieht es gelassen, falls es doch zu Streitigkeiten kommen sollte: „Wenn Frauen um einen kämpfen, ist es immer schmeichelhaft, ich hoffe, dass es nicht in einen Zickenkrieg ausartet“, so Christian, „aber ich habe ein gutes Gefühl, dass es eine harmonische Woche wird.“

Christian und Moderatorin Arabella Kiesbauer © ATV/Ernst Kainerstorfer

Dritte Hofdame fiel aus

Hofdame Nummer drei, Johanna, hatte in der ersten Folge keine Gelegenheit, das Trio noch einmal aufzumischen. Krankheitsbedingt musste die potenzielle Konkurrentin von Bianca und Becci ihr Kommen vorerst absagen. Aber kein Grund zum Trübsal blasen: „Ich glaube nicht, dass Christian enttäuscht ist, weil er mit mir und Becci eh so viel geboten bekommt“, vermutet Bianca lachend.

Der Schmäh rennt also und Christian kann im Gespräch mit den Damen punkten, etwa mit seiner Antwort auf die Frage von Becci, ob er Frauen mit Modelmaßen bevorzuge. Das Wichtigste sei, dass sich jeder in seinem Körper wohlfühlt, dass die Sympathie und Kommunikation passen, „alles andere ergibt sich dann von selber.“ Welche Dame das Herz des Bio-Bauern erobert, wird sich in den nächsten Folgen zeigen. Die zweite Folge von „Bauer sucht Frau“ wird am Mittwoch, 18. September, um 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt. Beim Streamingdienst „Joyn“ kann die zweite Hofwochenfolge bereits seit 11. September gestreamt werden.